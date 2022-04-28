София, 28 апреля 2022, 19:25 — REGNUM В школах, лицеях и профтехучилищах Болгарии 2022/2023 учебный год начнется с 17 сентября. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра образования Николая Денкова сообщает софийская газета «Дума».
По словам Денкова, цель нововведения заключается в том, чтобы сбалансировать ритм обучения и отдыха детей и подростков, а также скорректировать образовательный процесс в целом.
Напомним, ранее правительство Болгарии приняло постановление о поддержке системы среднего образования в стране.
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