София, , 19:25 — REGNUM В школах, лицеях и профтехучилищах Болгарии 2022/2023 учебный год начнется с 17 сентября. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра образования Николая Денкова сообщает софийская газета «Дума».

Советская школа Цитата из к/ф «Вам и не снилось...». реж. Илья Фрэз. 1980. СССР

По словам Денкова, цель нововведения заключается в том, чтобы сбалансировать ритм обучения и отдыха детей и подростков, а также скорректировать образовательный процесс в целом.

Николай Денков «Мы добавим две недели к школьным занятиям в июне, а также увеличим зимние каникулы. Кроме того, планируется расширить преподавание ряда предметов за счет внеклассных часов».

Напомним, ранее правительство Болгарии приняло постановление о поддержке системы среднего образования в стране.

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