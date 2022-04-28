София, 28 апреля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В школах, лицеях и профтехучилищах Болгарии 2022/2023 учебный год начнется с 17 сентября. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра образования Николая Денкова сообщает софийская газета «Дума».

Цитата из к/ф «Вам и не снилось...». реж. Илья Фрэз. 1980. СССР Советская школа

По словам Денкова, цель нововведения заключается в том, чтобы сбалансировать ритм обучения и отдыха детей и подростков, а также скорректировать образовательный процесс в целом.

Николай Денков «Мы добавим две недели к школьным занятиям в июне, а также увеличим зимние каникулы. Кроме того, планируется расширить преподавание ряда предметов за счет внеклассных часов».

Напомним, ранее правительство Болгарии приняло постановление о поддержке системы среднего образования в стране.