Мадрид, , 19:08 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored назвал 34-летнего французского центрфорварда мадридского «Реала» Карима Бензема с оценкой 8.4 признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА 2021/22.

Карим Бензема Антон Зайцев

26 апреля в Карим Бензема в матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» отметился двумя забитыми мячами. В текущем сезоне на счету француза четырнадцать забитых мячей в десяти матчах еврокубка.

Карим Бензема выступает за «Реал» с 9 июля 2009 года после перехода из французского «Лиона» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.