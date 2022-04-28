Лондон, , 19:07 — REGNUM 30-летний опорный полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо планирует покинуть клуб ближайшим летом, чтобы продолжить карьеру в Серии А. Об этом 28 апреля сообщил журналист Николо Скира.

Текущее соглашение Жоржиньо с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Италии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Жоржиньо принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами, из которых шесть – с пенальти, и двумя результативными передачами.