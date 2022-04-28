Нижний Новгород, , 19:03 — REGNUM Суд в Нижнем Новгороде рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе, возбужденное против заместителя начальника домоуправляющей компании Автозаводского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

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Гособвинение представило доказательства того, что генеральный директор одной из подрядных организаций передал высокопоставленному сотруднику ДУКа 170 тысяч рублей в качестве «вознаграждения» предоставление дополнительных заказов на работы по уборке снега и наледи.

В итоге судья признал подсудимого виновным и приговорил к лишению свободы на срок в пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.