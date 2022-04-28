Нижний Новгород, , 18:59 — REGNUM Транспортные организации и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере грузоперевозок в Нижегородской области, в 2022 году получат льготы в виде снижения транспортного налога на 25%. Соответствующие изменения в закон «О транспортном налоге» внесло региональное законодательство.

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Такое послабление по налогам предоставят только владельцам машин с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил.

Уменьшение транспортного налога стало одной из мер государственной поддержки грузоперевозчиков, сфера деятельности которых серьёзно пострадала из-за введённых странами Запада антироссийских санкций.

В нижегородском правительстве отмечают, что аналогичная льгота уже действовала в регионе ранее — в период разгара пандемии коронавируса, и оказалась достаточно полезной для бизнеса.