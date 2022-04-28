Лондон, , 18:55 — REGNUM Один британский подданный погиб и еще один пропал без вести на территории Украины, заявил 28 апреля официальный представитель министерства иностранных дел Британии журналистам телеканала Sky News.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеканал отмечает, что оба этих человека воевали на стороне украинских нацистов, однако МИД Британии не сообщает подробностей.

«Мы можем подтвердить, что один подданный Великобритании погиб, мы оказываем поддержку их семьям… Мы в курсе, что один подданный Великобритании числится пропавшим без вести, мы в срочном порядке проверяем информацию», — цитирует слова представителя МИД телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мариуполе были взяты в плен двое британских подданных, воевавших в составе украинских вооруженных формирований.

Напомним, Британия поставляет украинским нацистам вооружение, разведданные, а также оказывает политическую поддержку.

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