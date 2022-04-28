Курган, , 18:54 — REGNUM В Кургане огнеборцы эвакуировали более 500 дачников из СНТ «Малиновка», где пожар охватил более 50 дачных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Ликвидация огня в СНТ «Малиновка» Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

В посёлке Моревское происходит горят дачные дома, пожар распространился по сухой траве на общей площади пяти гектаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе 28 апреля температура днём составила + 26…+27 градусов по Цельсию с порывами ветра в 25 м/с. В ликвидации пожаров в Курганской области задействованы 274 человека и 76 единиц техники, а также два пожарных поезда из Кургана и Шадринска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Курганская область в огне: работают около 300 огнеборцев и пожарные поезда