Ливерпуль, Великобритания, , 18:52 — REGNUM Руководство «Ливерпуля» продлило контракт с главным тренером основной команды Юргеном Клоппом. Как сообщает издание The Athletic, новое соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.

Юрген Клопп

На данный момент, после 33-х сыгранных матчей, «Ливерпуль», одержав 24 победы и набрав 79 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. 30 апреля «Ньюкасл» в матче 35-го тура чемпионата Англии встретится с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Вчера, 27 апреля, «Ливерпуль» в матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА одержал уверенную победу над испанским «Вильярреалом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.