Бишкек, , 18:52 — REGNUM Вице-премьер-министр Эдиль Байсалов одобрил отмену с 1 мая обязательного требования о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса для всех прибывающих в Киргизию. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Также заместитель главы правительства поручил губернаторам совместно с Министерством здравоохранения продолжить кампанию по вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что необходимо расширить охват и повысить темпы вакцинации киргизстанцев от COVID-19, и при этом сделать основной упор на иммунизации уязвимых групп населения.