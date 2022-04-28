Бишкек, 28 апреля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Эдиль Байсалов одобрил отмену с 1 мая обязательного требования о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса для всех прибывающих в Киргизию. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Также заместитель главы правительства поручил губернаторам совместно с Министерством здравоохранения продолжить кампанию по вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что необходимо расширить охват и повысить темпы вакцинации киргизстанцев от COVID-19, и при этом сделать основной упор на иммунизации уязвимых групп населения.