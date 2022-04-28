Бишкек, , 18:51 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в столице Киргизии никто не запрещал — акция в память о героях Великой Отечественной войны традиционно состоится в День Победы. Об этом заявил мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров на брифинге сегодня, 28 апреля.

«Бессмертный полк» - 2019 в Киргизии Пресс-служба президента Киргизии. Фото Султана Досалиева

По его словам, последние два года «Бессмертный полк» пришлось проводить только в онлайн-формате в интернете из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Читайте также: Парада Победы в Киргизии в 2022 году не будет

«Но в 2022 году марш «Бессмертного полка» пройдет в обычном режиме. Мы сейчас планируем: как раньше проводили, так и будет», — подчеркнул глава столичного муниципалитета.

ИА REGNUM напоминает, ранее координаторы акции «Бессмертный полк Кыргызстан» пожаловались на то, что неоднократно обращались в мэрию и городской парламент столицы Киргизии с просьбой согласовать время и маршрут шествия, но до сих пор так и не получили официального ответа.

Читайте также: Комитет нацбезопасности Киргизии призвал граждан не использовать символ «Z»