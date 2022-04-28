София, 28 апреля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Государственный фонд сельского хозяйства (ГФСХ) Болгарии объявил о выделении 2,6 млн левов ($1,4 млн) производителям тепличных овощей. Об этом 28 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

Теплица

Согласно официальной информации, указанная материальная помощь выделяется в рамках правительственной программы поддержки средних и мелких аграрных предприятий и хозяйств страны.

Средства будут распределены между 825 фермерами, выращивающими огурцы, помидоры, баклажаны, капусту и сладкий перец.

Ранее правительство Болгарии объявило о продлении сроков финансирования болгарских частных сельскохозяйственных предприятий. Предполагается, что соответствующие выплаты будут осуществляться до 2024 года.