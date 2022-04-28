Нижний Новгород, , 18:49 — REGNUM Около пяти тысяч обращений в 2021 году поступило в офис нижегородского омбудсмена. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына 28 апреля.

Декларация прав человека и гражданина

По словам омбудсмена, по сравнению с 2020 годом количество обращений увеличилось на четыре процента.

«4 074 обращения поступили от жителей Нижегородской области, 131 — из других субъектов РФ, а 703 — из учреждений уголовно-исполнительной системы. Больше всего жалоб, то есть 42% обращений, касались вопросов реализации социальных прав. При этом число жалоб на медицинское обслуживание за год снизилось на 25%, по вопросам трудовых прав — на 47%, а количество обращений по вопросам социального обеспечения возросло на 17%», — рассказала она.

Кислицына рассказала, что на втором месте, по численности занимают обращения, «касающиеся прав в судебной и правоохранительной деятельности. Доля таких обращений в 2021 году составила 39%».