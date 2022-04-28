Екатеринбург, 28 апреля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Уральские политики отреагировали на слова телеведущего Владимира Соловьёва о Екатеринбурге. Бывший губернатор Свердловской области и нынешний член Совета Федерации Эдуард Россель назвал сказанное им необдуманным эмоциональным порывом, говорится в телеграм-канале сенатора.

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Экс-губернатор напомнил, что Урал является и всегда был опорным краем державы. «Может, некоторые господа журналисты слишком молоды, чтобы помнить, как со времён Северной войны Россия воевала и завоевывала суверенитет, славу и место на мировой политической сцене Уральским оружием?! Может, забыли, как в Великую Отечественную дети Урала выдавали «для фронта, для победы» по 60 танков в день?!» — напомнил Соловьёву Россель.

Вспомнил он и о легендарном Уральском добровольческом танковом корпусе, и о том, что в лихие 1990-е годы уральцы сохранили ценой неимоверных лишений почти все стратегические оборонные предприятия и все 100 отраслевых институтов?! И благодаря этому спустя много лет Россия смогла дать отпор американцам в Сирии, а сейчас давит фашистскую нечисть на Украине.

Россель добавил, что уральских горцев не надо обижать и злить, тем более беспочвенно. «Не надо бить самих себя по самому важному месту – становому хребту России!» — сказал бывший губернатор.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признался, что очень удивлён эпитетами, прозвучавшими из уст Соловьёва. У него сложилось впечатление, что телеведущий ничего не знает о городе, который уже три столетия живёт для процветания и безопасности своей страны, «не отходя от станков, создаёт оружие, отправляет на фронт своих сыновей». «Екатеринбург верен традициям, остаётся городом добра и соучастия», — добавил чиновник.

Экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий в свою очередь считает, что нельзя проецировать гнусные поступки отдельных людей на весь город.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьёв назвал столицу Урала «центром мерзотной либероты». Примечательно, что уральский полпред Владимир Якушев, в интервью с которым это произошло, не заступился за город. Зато телеведущему ответил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который получил ответную реплику Соловьёва.