Сочи, Краснодарский край, 28 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Как сообщается на официальном сайте софийского клуба «Левски», 34-летний болгарский атакующий полузащитник российского футбольного клуба «Сочи» Ивелин Попов подписал с клубом двухлетнее соглашение.

(сс) Эдгар Брещанов/soccer.ru Ивелин Попов

Трансфер состоится 1 июля 2022 года, в день открытия летнего трансферного окна. Об этом 28 апреля сообщил портал transfermarkt.

В текущем сезоне Ивелин Попов принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Попов выступает за «Сочи» с 23 августа 2020 года после перехода из «Ростова» на правах свободного агента.