Мадрид, 28 апреля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Позавчера, 26 апреля, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 мадридский «Реал» потерпел минимальное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 3:4. Двумя забитыми мячами в составе «сливочных» отметился 34-летний форвард сборной Франции Карим Бензема.

Антон Зайцев Карим Бензема

Таким образом, Карим Бензема, забив тринадцатый и четырнадцатый мяч, обошел Роберта Левандовского и возглавил гонку бомбардиров еврокубка.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 41-м матче за «Реал» во всех турнирах, в котором отметился 41-м забитыми мячами и 13-ю результативными передачами.

Бензема выступает за «Реал» с 9 июля 2009 года после перехода из французского «Лиона» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.