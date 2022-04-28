Тюмень, , 18:31 — REGNUM В Тюменской области проводится проверка смертельного травмирования велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской транспортной прокуратуры.

На месте происшествия Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Трагедия произошла 28 апреля 2022 года в 15:43 (13: 43 мск) на перегоне Тюмень — Войновка Свердловской железной дороги. Пассажирский поезд сообщением Нижневартовск — Волгоград смертельно травмировал 52-летнего жителя Тюмени, который ехал на велосипеде по межпутью. На предупреждающие сигналы он не среагировал и наезд предотвратить не удалось. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения.