Бишкек, 28 апреля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Из €22 млн (1,67 млрд рублей) кредита и гранта, предоставленных Европейским банком реконструкции и развития на проект по рекультивации городской свалки столицы Киргизии, осталась только половина. Об этом заявил мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров на брифинге сегодня, 28 апреля.

Jasmine Halki Бишкек

По словам главы муниципалитета, сейчас счётная палата пытается выяснить, куда пропали остальные €11 млн (835 млн рублей).

«Но мы не должны ждать, и на оставшиеся деньги должны построить хотя бы мусоросортировочную линию. Даже она позволит почти на треть решит проблему с мусорным полигоном», — добавил он.

Также Абдыкадыров сообщил о том, что столичные власти ищут спонсоров на проект по строительству мусороперерабатывающего или мусоросжигающего завода.

«До конца этой недели мэрия планирует подписать с немецкой компанией меморандум о строительстве такого завода», — подытожил руководитель столичной администрации.