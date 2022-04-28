Вена, , 18:22 — REGNUM ОБСЕ закроет деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине, сообщили 28 апреля действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

Наблюдатели ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом также заявлено в распространенном 28 апреля официальном заявлении ОБСЕ.

Такое решение принято из-за позиции России на постоянном совете ОБСЕ 31 марта 2022 года по вопросу продления мандата мониторинговой миссии.

«Это не простое решение. Мы изучили все возможные варианты в диалоге с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии», — заявил Рау.

Напомним, сотрудников СММ ОБСЕ неоднократно обвиняли в прямом пособничестве украинским нацистам, а несколько дней назад была захвачена документация, подтверждающая прямой шпионаж сотрудников СММ в пользу Украины.

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