Вена, 28 апреля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. ОБСЕ закроет деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине, сообщили 28 апреля действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наблюдатели ОБСЕ

Об этом также заявлено в распространенном 28 апреля официальном заявлении ОБСЕ.

Такое решение принято из-за позиции России на постоянном совете ОБСЕ 31 марта 2022 года по вопросу продления мандата мониторинговой миссии.

«Это непростое решение. Мы изучили все возможные варианты в диалоге с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии», — заявил Рау.

Напомним, сотрудников СММ ОБСЕ неоднократно обвиняли в прямом пособничестве украинским нацистам, а несколько дней назад была захвачена документация, подтверждающая прямой шпионаж сотрудников СММ в пользу Украины.