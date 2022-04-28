Москва, , 18:47 — REGNUM Список канадских подданных, которым запрещён въезд в Россию в качестве ответной меры на недружественные шаги властей Канады, опубликовал 28 апреля МИД России.

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Список канадцев, находящихся под персональными санкциями, включает 592 позиции, в том числе сенаторов, членов парламента, министров, силовиков.

Отмечается, что эта ответная мера введена Москвой «вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады».

Российское внешнеполитическое ведомство предложило властям Канады отбросить русофобский курс, который, что очевидно, не даёт канадцам вести независимую внешнюю политику, отвечающую национальным интересам.

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