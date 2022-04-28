Москва, 28 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Список канадских подданных, которым запрещён въезд в Россию в качестве ответной меры на недружественные шаги властей Канады, опубликовал 28 апреля МИД России.

ИА REGNUM МИД России

Список канадцев, находящихся под персональными санкциями, включает 592 позиции, в их числе сенаторы, члены парламента, министры, силовики.

Отмечается, что эта ответная мера введена Москвой «вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады».

Российское внешнеполитическое ведомство предложило властям Канады отбросить русофобский курс, который, что очевидно, не даёт канадцам вести независимую внешнюю политику, отвечающую национальным интересам.