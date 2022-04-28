Вашингтон, 28 апреля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разработало правила, которые запрещают продажу сигарет с ментолом и всех ароматизированных сигар, сообщает 28 апреля Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сигареты

Ожидается, что новые правила могут быть опубликованы к концу 2023 году, а запрет может вступить в силу в 2024 году.

Напомним, что на протяжении десятилетий медицинские эксперты призывали к запрету сигарет с ментолом, утверждая, что они оказывают пагубное влияние на здоровье и прельщают молодёжь, вызывая зависимость от курения.