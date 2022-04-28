Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM В Петербурге ведут анализ различных параметров для определения направлений развития городских портов в осложнившихся геополитических условиях. Об этом 28 апреля заявил в городском Заксобрании вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Морской порт Санкт-Петербурга Seaport.spb.ru

«Мы столкнулись с беспрецедентным санкционным давлением. И в рамках динамично меняющейся ситуации смотрим на перспективы развития, анализируем, какие конкретно направления, линии, какие стивидорные компании и перевозчики будут сохранены в городе», — подчеркнул Соколов.

Правительство Петербурга по-прежнему заинтересовано в развитии порта «Бронка» и видит в нём большую перспективу. Помимо этого уделяют внимание и другим терминалам, их развитию и функционированию.

Дать оценку работе портов можно будет по итогам 2022 года. Тогда уже можно будет чётко сформировать планы по развитию портовой инфраструктуры. Соколов подчеркнул, что оно однозначно будет.

Ранее сообщалось, что санкции США и Евросоюза против России негативно повлияли на морские грузоперевозки. Их объём в портах Петербурга сократился примерно на 30-35%.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Смольный согласовал проект планировки территории около порта «Бронка». На этих участках должны появиться железнодорожные пути к новому логистическому комплексу.

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