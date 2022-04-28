Кострома, 28 апреля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Свердловский районный суд Костромы отказался удовлетворять иск покупательницы квартиры, пытавшейся вернуть деньги за несуществующую жилплощадь. Об этом сообщает пресс-служба Костромского областного суда.

Наталья Диева Квартиры

В сентябре 2020 года при помощи агентства недвижимости «Вектор» горожанка приобрела двухуровневую квартиру в пятиэтажном доме современной постройки. Впоследствии оказалось, что второй уровень жилья оказался незаконно присоединённой частью подъезда.

После того как квартира перешла в собственность костромички, её соседи обратились в суд, который обязал женщину возвратить захваченные прошлыми владельцами метры. После этого покупательница решила засудить продавца квартиры, полагая, что он действовал «недобросовестно».

«В ходе осмотра квартиры незаконно присоединенная площадь заявлялась продавцом как второй этаж квартиры. При этом сама Б. — не юрист, площадь квартиры измерить не догадалась, полностью доверилась продавцу и агентству недвижимости», — говорится в судебных документах.

Рассмотрев материалы дела, суд отказался уменьшить покупную цену квартиры, так как в договоре купли-продажи была указана действительная площадь объекта. В документах не было прописано, что квартира является двухуровневой. Вместе с тем судья посоветовал женщине подать иск о взыскании убытков, понесенных в связи с приведением жилого помещения в порядок. Решение суда о возврате средств вступило в законную силу.