Подгорица, , 18:08 — REGNUM Функционер Соцалистической народной партии Черногории Даниела Джурович была избрана спикером парламента страны. За ее избрание проголосовали 46 депутатов нового парламентского большинства.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новый председатель Даниела Джурович родилась в Которе в 1973 году. Она получила ученую степень в области инженерии управления на факультете организационных наук в Белграде, степень магистра на факультете естественных наук и математики в Подгорице.

С 2008 по 2012 год она выполняла обязанности управляющего муниципалитетом Херцег Нови, а затем председателя муниципального собрания.

Она была избрана вице-мэром муниципалитета Херцег-Нови в 2017 году и занимала эту должность до сентября 2020 года. После она была депутатом парламента Черногории.