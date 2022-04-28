Подгорица, 28 апреля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Функционер Соцалистической народной партии Черногории Даниела Джурович была избрана спикером парламента страны. За ее избрание проголосовали 46 депутатов нового парламентского большинства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Новый председатель Даниела Джурович родилась в Которе в 1973 году. Она получила ученую степень в области инженерии управления на факультете организационных наук в Белграде, степень магистра на факультете естественных наук и математики в Подгорице.

С 2008 по 2012 год она выполняла обязанности управляющего муниципалитетом Херцег Нови, а затем председателя муниципального собрания.

Она была избрана вице-мэром муниципалитета Херцег-Нови в 2017 году и занимала эту должность до сентября 2020 года. После она была депутатом парламента Черногории.