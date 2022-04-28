Парламент Черногории выбрал нового спикера
Подгорица, 28 апреля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Функционер Соцалистической народной партии Черногории Даниела Джурович была избрана спикером парламента страны. За ее избрание проголосовали 46 депутатов нового парламентского большинства.
Новый председатель Даниела Джурович родилась в Которе в 1973 году. Она получила ученую степень в области инженерии управления на факультете организационных наук в Белграде, степень магистра на факультете естественных наук и математики в Подгорице.
С 2008 по 2012 год она выполняла обязанности управляющего муниципалитетом Херцег Нови, а затем председателя муниципального собрания.
Она была избрана вице-мэром муниципалитета Херцег-Нови в 2017 году и занимала эту должность до сентября 2020 года. После она была депутатом парламента Черногории.