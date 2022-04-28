Краснодар, 28 апреля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Родители учеников гимназии №92 Краснодара пожаловались на учительницу, которая на занятиях распространяла антироссийскую пропаганду. Сейчас учитель уволена, сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы 28 апреля.

Krd.ru Администрация Краснодара

Как пишет «Живая Кубань», родители учеников гимназии предоставили запись с антироссийскими высказываниями учительницы русского языка и литературы.

В пресс-службе администрации Краснодара уже сообщили об увольнении учителя.

«В учреждении проводится педагогическое расследование, организованы родительские собрания», — уточнили в пресс-службе.

Также по данному факту проверку начали правоохранительные органы.