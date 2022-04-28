София, 28 апреля 2022, 18:11 — REGNUM В Софии при получении взятки задержан главный инспектор управления контроля Национального агентства по доходам Болгарии. Об этом 28 апреля сообщает БТВ.

Советский плакат «Смерть взятке!» 1923
Советский плакат «Смерть взятке!» 1923

По предварительным данным, задержание прошло в кабинете самого чиновника, который потребовал от частного предпринимателя сумму в 10 тыс. левов ($5,4 тыс.). При этом, согласно некоторой информации, подозреваемый попытался оказать сопротивление правоохранителям.

Ведется следствие. Если вина указанного инспектора будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

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