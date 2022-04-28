София, 28 апреля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Софии при получении взятки задержан главный инспектор управления контроля Национального агентства по доходам Болгарии. Об этом 28 апреля сообщает БТВ.

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По предварительным данным, задержание прошло в кабинете самого чиновника, который потребовал от частного предпринимателя сумму в 10 тыс. левов ($5,4 тыс.). При этом, согласно некоторой информации, подозреваемый попытался оказать сопротивление правоохранителям.

Ведется следствие. Если вина указанного инспектора будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.