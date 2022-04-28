Вашингтон, 28 апреля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Американская компания Pfizer начнет проводить в США испытания экспериментальной генной терапии для лечения атрофии мышц, сообщает 28 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отменило запрет на проведение экспериментальных исследований на поздней стадии патологического процесса.

Ранее регулятор отказал компании Pfizer в проведении испытаний после смерти пациента, который участвовал в исследовании, проводившемся на ранней стадии терапии мышечной дистрофии Дюшенна (МДД).

Новое разрешение было получено после внесения изменений в исследование, включая семидневный период госпитализации и тщательное наблюдение за пациентами, проходящими генную терапию.

В прошлом данные исследования на поздней стадии проводились в 11 странах. На данный момент компания Pfizer получила разрешение на возобновление исследований в Великобритании, Канаде и Тайване.