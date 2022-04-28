Москва, , 18:06 — REGNUM Засевших в «Азовстали» украинских боевиков из неонацистских батальонов следует предать суду. Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, нельзя позволить эвакуироваться военным преступникам, которые прячутся в подвалах «Азовстали» на территории Мариуполя.

«Их нужно судить, чтобы весь мир увидел, что это не люди, а твари. Они готовы убивать от младенцев до стариков. Обязательно судить и показать на весь мир, что они взрастили на Украине», — заявил Басурин.

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