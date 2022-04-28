Киев, , 18:05 — REGNUM Вопрос проведения с участием ООН эвакуации мирных жителей из района «Азовстали» в Мариуполе прорабатывается, заявил 28 апреля генсек международной организации Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш Chatham House

Находясь с визитом в Киеве, генсек ООН в интервью CNN рассказал, что во время встречи в Москве российский президент Владимир Путин «согласился» на эвакуацию гражданских лиц на контролируемую ВСУ территорию.

Эта гуманитарная операция пройдёт при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста, отметил Гутерреш, пояснив:

«В настоящий момент мы работаем над деталями, их обсуждают в Москве Министерство обороны России и наши сотрудники».

По его словам, российские представители, задействованные в подготовке к этой операции, также «находятся в контакте с властями Украины». Важно, чтобы стороны договорились и чтобы не получилось так, что эвакуация сорвалась и стороны обвинили в этом друг друга.

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