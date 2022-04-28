Тамбов, , 18:03 — REGNUM На Тамбовском вагоноремонтном заводе (ТВРЗ), который вышел «на новую фазу развития» после вмешательства руководителя региона Максима Егорова и получил миллиардные дополнительные заказы, планируют реализовать новые проекты. Перспективы развития предприятия обсуждены 28 апреля в ходе рабочей поездки врио главы Тамбовщины, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Тамбовский вагоноремонтный завод https://www.tambov.gov.ru/

Максим Егоров посетил вагоноремонтный завод, который ещё недавно испытывал серьёзные трудности. Он осмотрел цеха, встретился с руководством ТВРЗ и обсудил вопросы дальнейшей работы предприятия, а также перспективы его развития.

Напомним, что проблемы на Тамбовском вагоноремонтном заводе начались в 2020 году, когда из-за антиковидных ограничений резко упало число пассажирских перевозок и, соответственно, существенно сократились объёмы производства. В 2021 году ситуация ухудшилась из-за увеличения срока службы пассажирских вагонов.

С приходом к руководству регионом Максима Егорова ситуация стала меняться: с ноября 2021 года совместно руководством завода он принимает системные меры по выводу вагоноремонтного завода из кризиса, в том числе ведётся поиск новых рынков сбыта и заказов.

Так, удалось достичь договорённости с руководством ОАО «РЖД», благодаря которым завод не только продолжит работу, но и получит новый импульс развития. Более того, на предприятии будет создано более 300 рабочих мест.

«Я обратился к генеральному директору – председателю правления ОАО «Российские железные дороги» Олегу Валентиновичу Белозёрову с предложением по загрузке предприятия заказами и сохранению производства на территории региона. В результате проведённой работы в 2022 году завод получил дополнительные заказы более чем на 3 млрд рублей», — сказал Максим Егоров.

По его словам, в настоящий момент набираются специалисты для выполнения новых заказов.

«Рассматриваются новые проекты по изготовлению открытых летних экскурсионных вагонов. Предприятие вышло на новую фазу развития», — отметил руководитель Тамбовщины.

Говоря в целом о развитии промышленности, он подчеркнул, что отношения власти и бизнеса «должны быть прозрачными, с чёткими и понятными правилами игры»:

«Мы сразу же взяли курс на построение именно таких отношений, и это дало нам большие возможности для развития нашей Тамбовской промышленности, в том числе и на федеральном уровне. Результаты этой работы вы видите: вагоноремонтный завод получил новый импульс для развития, недавно начала работу новая линия по производству акриловых эмульсий на заводе «Пигмент».

Руководитель Тамбовщины напомнил о том, что помимо этого, в области реализуются несколько крупных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.