Максим Егоров: в Тамбовской области создадут 1 тыс. рабочих мест
Тамбов, 28 апреля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. На Тамбовском вагоноремонтном заводе (ТВРЗ), который вышел «на новую фазу развития» после вмешательства руководителя региона Максима Егорова и получил миллиардные дополнительные заказы, планируют реализовать новые проекты. Перспективы развития предприятия обсуждены 28 апреля в ходе рабочей поездки врио главы Тамбовщины, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.
Максим Егоров посетил вагоноремонтный завод, который ещё недавно испытывал серьёзные трудности. Он осмотрел цеха, встретился с руководством ТВРЗ и обсудил вопросы дальнейшей работы предприятия, а также перспективы его развития.
Напомним, что проблемы на Тамбовском вагоноремонтном заводе начались в 2020 году, когда из-за антиковидных ограничений резко упало число пассажирских перевозок и, соответственно, существенно сократились объёмы производства. В 2021 году ситуация ухудшилась из-за увеличения срока службы пассажирских вагонов.
С приходом к руководству регионом Максима Егорова ситуация стала меняться: с ноября 2021 года совместно руководством завода он принимает системные меры по выводу вагоноремонтного завода из кризиса, в том числе ведётся поиск новых рынков сбыта и заказов.
Так, удалось достичь договорённости с руководством ОАО «РЖД», благодаря которым завод не только продолжит работу, но и получит новый импульс развития. Более того, на предприятии будет создано более 300 рабочих мест.
По его словам, в настоящий момент набираются специалисты для выполнения новых заказов.
Говоря в целом о развитии промышленности, он подчеркнул, что отношения власти и бизнеса «должны быть прозрачными, с чёткими и понятными правилами игры»:
Руководитель Тамбовщины напомнил о том, что помимо этого, в области реализуются несколько крупных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.