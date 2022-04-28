Симферополь, 28 апреля 2022, 17:56 — REGNUM Традиционное факельное шествие в Керчи 8 мая не состоится, решение принято 28 апреля на заседании антитеррористической комиссии. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
Он отметил, что отменить факельное шествие рекомендовало УМВД Крыма — в связи с тем, что на территории России и Крыма неоднократно пресекались случаи незаконного провоза оружия, а также терактов.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории ряда приграничных муниципалитетов Крыма с 11 апреля действует жёлтый уровень террористической опасности. Отметим, что ранее в Воронежской области власти приграничной Россоши отказались от массовых мероприятий на 9 Мая.