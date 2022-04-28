Симферополь, , 17:56 — REGNUM Традиционное факельное шествие в Керчи 8 мая не состоится, решение принято 28 апреля на заседании антитеррористической комиссии. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

Крым. Керчь Марина Каширская © ИА REGNUM

«АТК приняла решение об отмене проведения демонстрации на 1 мая и факельного шествия вечером 8 мая», — сообщил Брусаков.

Он отметил, что отменить факельное шествие рекомендовало УМВД Крыма — в связи с тем, что на территории России и Крыма неоднократно пресекались случаи незаконного провоза оружия, а также терактов.

«Вся территория движения колонны не освещена должным образом, что препятствует предотвращению теракта в момент движения пешей колонны из огромного количества граждан, и не будет возможности оперативно проверить всех участвующих лиц. Кроме того, маршрут движения будет известен заранее, что способствует заблаговременной организации теракта», — добавил глава города-героя.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории ряда приграничных муниципалитетов Крыма с 11 апреля действует жёлтый уровень террористической опасности. Отметим, что ранее в Воронежской области власти приграничной Россоши отказались от массовых мероприятий на 9 Мая.