Симферополь, 28 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Традиционное факельное шествие в Керчи 8 мая не состоится, решение принято 28 апреля на заседании антитеррористической комиссии. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Керчь

«АТК приняла решение об отмене проведения демонстрации на 1 мая и факельного шествия вечером 8 мая», — сообщил Брусаков.

Он отметил, что отменить факельное шествие рекомендовало УМВД Крыма — в связи с тем, что на территории России и Крыма неоднократно пресекались случаи незаконного провоза оружия, а также терактов.

«Вся территория движения колонны не освещена должным образом, что препятствует предотвращению теракта в момент движения пешей колонны из огромного количества граждан, и не будет возможности оперативно проверить всех участвующих лиц. Кроме того, маршрут движения будет известен заранее, что способствует заблаговременной организации теракта», — добавил глава города-героя.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории ряда приграничных муниципалитетов Крыма с 11 апреля действует жёлтый уровень террористической опасности. Отметим, что ранее в Воронежской области власти приграничной Россоши отказались от массовых мероприятий на 9 Мая.