Подгорица, 28 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Общий объем внешней торговли Черногории за первые три месяца составил 846,6 млн евро, что на 58,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает Monstat.

Евро

Monstat сообщает, что стоимость экспортированных товаров составила 199 миллионов евро, что на 110,8 процента больше, чем за аналогичный период. Импорт вырос на 47,7% и составил 647,6 млн евро.

«Покрытие импорта экспортом составило 30,7 процента и выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно составляло 21,5 процента», — говорится в сообщении.

В структуре экспорта больше всего представлено минеральное топливо и смазочные материалы на сумму 69,7 млн ​​евро, из них электроэнергия 66,2 млн евро и другие.

В структуре импорта наиболее представлена ​​продукция по материалам на сумму 132,8 млн евро, в которую входят цветные металлы 29,6 млн евро и неметаллические минеральные продукты 26 млн евро и другие.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были Швейцария с 40,2 млн евро, Сербия с 34,4 млн евро и Босния и Герцеговина с 28,7 млн ​​евро.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были Сербия с 112,5 млн евро, Китай с 65,5 млн евро и Германия с 53,8 млн евро.