Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен отправить запрос в Конгресс о выделении $33 млрд на поддержку Украины, что предполагает резкое увеличение объёмов финансирования усилий Вашингтона по противостянию России, сообщает 28 апреля Reuters.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Белый дом также разрабатывает новые юридические инструменты для ужесточения санкций и ареста активов российских олигархов, сообщили источники.

Колоссальный запрос об увеличении финансирования подразумевает выделение Украине более $20 млрд на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также $8,5 млрд на прямую экономическую помощь правительству и $3 млрд на гуманитарную помощь и обеспечение продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США проголосует за законопроект, позволяющий арестовывать счета иностранцев и направлять эти деньги на поддержку Украины. Речь идет о «новом, упрощенном административном процессе», за счет которого министерства финансов и юстиции смогут конфисковать принадлежащее российским олигархам имущество на территории США.

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