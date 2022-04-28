Вашингтон, 28 апреля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен отправить запрос в Конгресс о выделении $33 млрд на поддержку Украины, что предполагает резкое увеличение объёмов финансирования усилий Вашингтона по противостянию России, сообщает 28 апреля Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Белый дом также разрабатывает новые юридические инструменты для ужесточения санкций и ареста активов российских олигархов, сообщили источники.

Колоссальный запрос об увеличении финансирования подразумевает выделение Украине более $20 млрд на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также $8,5 млрд на прямую экономическую помощь правительству и $3 млрд на гуманитарную помощь и обеспечение продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США проголосует за законопроект, позволяющий арестовывать счета иностранцев и направлять эти деньги на поддержку Украины. Речь идет о «новом, упрощенном административном процессе», за счет которого министерства финансов и юстиции смогут конфисковать принадлежащее российским олигархам имущество на территории США.