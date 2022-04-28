Байден попросит Конгресс выделить $33 млрд на оружие и другие нужды Украины
Вашингтон, 28 апреля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен отправить запрос в Конгресс о выделении $33 млрд на поддержку Украины, что предполагает резкое увеличение объёмов финансирования усилий Вашингтона по противостянию России, сообщает 28 апреля Reuters.
Белый дом также разрабатывает новые юридические инструменты для ужесточения санкций и ареста активов российских олигархов, сообщили источники.
Колоссальный запрос об увеличении финансирования подразумевает выделение Украине более $20 млрд на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также $8,5 млрд на прямую экономическую помощь правительству и $3 млрд на гуманитарную помощь и обеспечение продовольствия.
Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США проголосует за законопроект, позволяющий арестовывать счета иностранцев и направлять эти деньги на поддержку Украины. Речь идет о «новом, упрощенном административном процессе», за счет которого министерства финансов и юстиции смогут конфисковать принадлежащее российским олигархам имущество на территории США.