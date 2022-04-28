Киев, , 17:49 — REGNUM Западные страны рискуют получить новую неконтролируемую горячую точку на территории Украины, такую же, как Ливия и Сирия, сообщает 28 апреля журнал Foreign Policy.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению автора материала Тарека Мегериси, сейчас западный мир очарован «романтическим» образом Украины, но стоит помнить, что ранее Киев неоднократно был уличен в незаконной торговле оружием.

«Кроме непосредственного участия в незаконной торговле оружием, Украина и соседняя Молдавия в 2019 году были посредниками в поставках крупных партий оружия, в том числе из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, многим сторонам сирийской гражданской войны. Это прямо нарушало введенное ООН оружейное эмбарго», — напоминает Мегериси.

Поэтому, считает он, любое высокотехнологичное оружие, переданное Украине, окажется в руках самых разных террористических группировок.

«Западный мир толкнул первую косточку домино, а в результате террористические группировки и другие негосударственные игроки смогут получить Javelin и Stinger», — считает он.

Кроме того, автор отмечает большое число иностранных наемников, участвующих в конфликте на Украине, вдохновлённых националистическими и ультраправыми идеологиями.

«Будет довольно трудно отследить дальнейшие передвижения всех этих наёмников, которые в итоге вернутся в Европу и США, прихватив с собой оружие. Возвращение ультраправых экстремистов может усугубить нарастающий кризис, потому что они используют боевой опыт для вербовки и тренировки новых террористов», — убеждён автор.

«Поднимется новая волна внутреннего терроризма, и в самом сердце Восточной Европы появится крайне милитаризованное государство», — считает Мегериси.

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