Киев, 28 апреля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Западные страны рискуют получить новую неконтролируемую горячую точку на территории Украины, такую же, как Ливия и Сирия, сообщает 28 апреля журнал Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению автора материала Тарека Мегериси, сейчас западный мир очарован «романтическим» образом Украины, но стоит помнить, что ранее Киев неоднократно был уличен в незаконной торговле оружием.

«Кроме непосредственного участия в незаконной торговле оружием, Украина и соседняя Молдавия в 2019 году были посредниками в поставках крупных партий оружия, в том числе из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, многим сторонам сирийской гражданской войны. Это прямо нарушало введенное ООН оружейное эмбарго», — напоминает Мегериси.

Поэтому, считает он, любое высокотехнологичное оружие, переданное Украине, окажется в руках самых разных террористических группировок.

«Западный мир толкнул первую косточку домино, а в результате террористические группировки и другие негосударственные игроки смогут получить Javelin и Stinger», — считает он.

Кроме того, автор отмечает большое число иностранных наемников, участвующих в конфликте на Украине, вдохновлённых националистическими и ультраправыми идеологиями.

«Будет довольно трудно отследить дальнейшие передвижения всех этих наёмников, которые в итоге вернутся в Европу и США, прихватив с собой оружие. Возвращение ультраправых экстремистов может усугубить нарастающий кризис, потому что они используют боевой опыт для вербовки и тренировки новых террористов», — убеждён автор.

«Поднимется новая волна внутреннего терроризма, и в самом сердце Восточной Европы появится крайне милитаризованное государство», — считает Мегериси.