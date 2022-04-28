Бухарест, , 17:51 — REGNUM В ближайшее время в Румынии резко вырастет спрос на бензин и дизельное топлива, а также машинные масла различных типов. Об этом говорится в специальном прогнозе румынского Национального института статистики (НИС), пишет 28 апреля бухарестская газета Jurnalul.

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Как утверждают социологи, подобная тенденция берет свое начало в 2021 году, когда потребление соответствующих носителей выросло по сравнению с предыдущим периодом на 18%. Причиной этой ситуации является общая нестабильность на мировых рынках, а также инфляционные процессы в самой Румынии, говорится в докладе НИС.

Предполагается, что указанный рост будет сохраняться до 2030 года — до момента, когда румынские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия полностью восстановят объемы своей деятельности.

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