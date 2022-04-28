Курск, , 17:46 — REGNUM В Курской области вертолёт санитарной авиации доставил из Льговской центральной районной больницы 14-летнего пациента, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Вертолет санавиации Минздрав Забайкальского края

Подросток получил тяжелую сочетанную травму в ДТП, его решено было экстренно эвакуировать в Курскую областную больницу. Пациента доставили в Курск за 20 минут. Сейчас он проходит лечение в нейрохирургическом отделении.

С начала года вертолёт санитарной авиации совершил 15 вылетов. Было эвакуировано 15 человек, в том числе три ребёнка. В одном случае производилась доставка врача к пациенту.