Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Индекс сельскохозяйственного производства в Ленинградской области за 2021 год составил 100,7% ― это выше среднего по стране, сообщил 28 апреля на встрече с губернатором региона Александром Дрозденко министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Кроме того, по итогам 2021 года Ленинградская область стала одним из лидеров по молочной продуктивности. Крепкие позиции регион также занимает в пищевой и перерабатывающей промышленности. В восемь раз в 2022 году увеличено федеральное финансирование мелиоративных мероприятий в Ленобласти.

Вместе с тем Дмитрий Патрушев подчеркнул, что следует уделять особое внимание выпуску социально значимых продовольственных товаров и не допускать спада производства.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что в планах у области — увеличение производства продукции по всем направлениям.

«Увеличиваем производство молока, мяса. Задача в птицеводстве — в течение пяти лет выйти на производство 4 млрд яиц в год. Для увеличения производства овощей и картофеля, так называемого борщевого набора, область вводит дополнительные субсидии», — подчеркнул Дрозденко.

Также на встрече были обсуждены вопросы выделения из федерального бюджета дополнительных средств на корма для животных, лимитов по льготному кредитованию и проведение в Ленинградской области открытого чемпионата России по пахоте.

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