Индекс сельхозпроизводства в Ленобласти — выше среднего по стране
Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Индекс сельскохозяйственного производства в Ленинградской области за 2021 год составил 100,7% ― это выше среднего по стране, сообщил 28 апреля на встрече с губернатором региона Александром Дрозденко министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Кроме того, по итогам 2021 года Ленинградская область стала одним из лидеров по молочной продуктивности. Крепкие позиции регион также занимает в пищевой и перерабатывающей промышленности. В восемь раз в 2022 году увеличено федеральное финансирование мелиоративных мероприятий в Ленобласти.
Вместе с тем Дмитрий Патрушев подчеркнул, что следует уделять особое внимание выпуску социально значимых продовольственных товаров и не допускать спада производства.
Губернатор Александр Дрозденко отметил, что в планах у области — увеличение производства продукции по всем направлениям.
«Увеличиваем производство молока, мяса. Задача в птицеводстве — в течение пяти лет выйти на производство 4 млрд яиц в год. Для увеличения производства овощей и картофеля, так называемого борщевого набора, область вводит дополнительные субсидии», — подчеркнул Дрозденко.
Также на встрече были обсуждены вопросы выделения из федерального бюджета дополнительных средств на корма для животных, лимитов по льготному кредитованию и проведение в Ленинградской области открытого чемпионата России по пахоте.