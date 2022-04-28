Москва, , 17:44 — REGNUM Ассоциация владельцев кинотеатров выпустила заявление с разъяснением положения дел на рынке кинопоказа в РФ. Об этом 28 апреля пишет «Мир Фантастики».

В кино Елена Хованская © ИА REGNUM

По словам членов ассоциации, падение показателей марта 2022 года к марту 2021 года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019 года — 54% и 59% соответственно. По сравнению с прошлым годом к середине апреля закрытыми оказались 36,4% кинозалов в стране.

По прогнозам членов ассоциации, недостаток репертуара в ближайшие два месяца «повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов». Если решение по этому вопросу не принять в ближайшие 30 дней, то «к концу лета, спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд рублей из бюджета Российской Федерации».

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года западные кинокомпании заявили о прекращении показов своих картин в РФ из-за спецоперации. В российские кинотеатры вернулись советские картины, а также состоялись релизы фильмов дружественных стран.

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