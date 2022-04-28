Тайбэй, 28 апреля 2022, 17:44 — REGNUM Просьба властей Литвы открыть на Тайване представительство удовлетворена, сообщил 28 апреля журналистам глава тайваньского МИД Джозеф Ву.
По его прогнозу, вопрос решится очень скоро, в связи с чем на Тайване ждут представителей Литвы. Джозеф Ву высказал пожелание властей Тайваня, чтобы Вильнюс предоставлял свои консульские услуги.
Напомним, в ноябре прошлого года Тайвань открыл своё представительство в Литве, против чего возражал Китай.
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