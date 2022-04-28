Тайбэй, 28 апреля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Просьба властей Литвы открыть на Тайване представительство удовлетворена, сообщил 28 апреля журналистам глава тайваньского МИД Джозеф Ву.

Nspp.mofa.gov.tw Джозеф Ву

Джозеф Ву «Мы дали правительству Литвы согласие на открытие представительства».

По его прогнозу, вопрос решится очень скоро, в связи с чем на Тайване ждут представителей Литвы. Джозеф Ву высказал пожелание властей Тайваня, чтобы Вильнюс предоставлял свои консульские услуги.

Напомним, в ноябре прошлого года Тайвань открыл своё представительство в Литве, против чего возражал Китай.